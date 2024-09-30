Благоустроенная зона отдыха появилась в деревне Седоговец Новоржевского района
Благоустроенную зону отдыха «Общий круг» построили участники ТОС в деревне Седоговец Новоржевского района, пишет газета «Земля Новоржевская».
Женщины разработали проект – скамеек, столов, качелей, беседки, информационного стенда, а также озеленили территорию.
Подрядчик уже выполнил работу. Зона отдыха объединит любителей летнего отдыха, отметили в издании.
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