Михаил Ведерников поздравил псковичей с Днем воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией

13:42, 30 сентября 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Днём воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией.

«Это историческое событие произошло два года назад – тогда четыре субъекта вошли в состав России. За это время мы убедились в том, что решение было исключительно правильным и верным. И сегодня мы вместе защищаем наше единство и нашу Родину, всей страной поддерживаем соотечественников», – написал он в своем Telegram-канале.

Напомним, сегодня отмечается День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией.