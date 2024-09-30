Михаил Ведерников поздравил псковичей с Днем воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Днём воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией.
«Это историческое событие произошло два года назад – тогда четыре субъекта вошли в состав России. За это время мы убедились в том, что решение было исключительно правильным и верным. И сегодня мы вместе защищаем наше единство и нашу Родину, всей страной поддерживаем соотечественников», – написал он в своем Telegram-канале.
Напомним, сегодня отмечается День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией.
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30 сентября 2024
Игорь Иванов поздравил псковичей с Днём воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией