День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией отмечают сегодня

09:41, 30 сентября 2024, ПАИ

День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Россией отмечают 30 сентября.

Государственная Дума РФ на пленарном заседании 19 сентября 2023 года единогласно приняла закон, который был предложен главой государства, о введении памятной даты, связанной с принятием новых регионов в состав России. 25 сентября закон был одобрен Советом Федерации.

В пояснительной записке к документу подчеркивается, что эта дата станет важной в новейшей истории как день, когда новые регионы были приняты в Россию на правах субъектов.

В сентябре 2022 года в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области прошли референдумы о присоединении этих регионов к России. Большинство голосовавших высказались за это решение: в ДНР «за» проголосовали 99,23%, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, а в Запорожской области – 93,11%.

30 сентября 2022 года президент России Владимир Путин выступил в Кремле по итогам референдумов и подписал договоры с главами регионов об их принятии в состав России. Глава государства отметил, что это событие имеет историческое значение, особенно для жителей указанных территорий.