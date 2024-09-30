Великолучане стали призёрами всероссийского турнира по ММА

14:02, 30 сентября 2024, ПАИ

Великолучане, воспитанники спортшколы «Экспресс» стали призёрами всероссийского мастерского турнира по смешанным единоборствам, который проходил в Новомосковске, Тульской области. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Экспресс».

По итогам соревнований Илья Степанов занял первое место, Иван Веретенников замкнул тройку сильнейших, а Осман Мустафаев взял серебро.

Тренируют спортсменов Андрей Ткаченко, Павел Ершов и Андрей Тимофеев.

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