Создатель крупных проектов в Пушкинских Горах и Пскове станет гостем программы «Бизнес-ланч»

13:00, 30 сентября 2024, ПАИ

Биолог, исследователь, предприниматель, производитель биопродуктов, блогер и создатель крупных проектов в Пушкинских Горах и Пскове в аграрной сфере и экотуризме Юрий Фролов станет гостем программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в понедельник, 30 сентября, в 14:00.

Как развивается сейчас экохозяйство в Пушкинских Горах, каковы перспективы развития экопоселения, что значит в понимании гостя эфира здоровый образ жизни, в чём особенности проекта создания музейно-просветительского комплекса в Пскове, а также о производстве экологически чистых продуктов и создании своего экохозяйства, об особенностях технологии производства экопродуктов и экостроительстве, расскажет Юрий Фролов в прямом эфире.

Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».