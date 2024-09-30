«Добро. Центр» открылся в Порховском районе

14:20, 30 сентября 2024, ПАИ

«Добро. Центр» открылся в Порховском районе, сообщили ПАИ в комитете по молодёжной политике Псковской области.

На торжественном открытии присутствовали врио председателя комитета по молодежной политике Псковской области Дмитрий Яковлев и руководитель АНО ПО «Центр молодёжи и общественных инициатив» Алеся Михачева.

«Добро. Центр» в Порховском районе – это уже десятый центр, открытый в регионе. Это коворкинг-пространство для волонтёрских и общественных объединений. «Добро. Центр» позволяет привлекать людей к добровольной и благотворительной деятельности. В таких центрах локальные общественные проекты и некоммерческие организации смогут получить необходимую государственную поддержку.

Новый «Добро. Центр» – это важный шаг в развитии волонтёрства и благотворительности в районе, отметили в комитете.