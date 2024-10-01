Пскович занял третье место на фестивале по конному спорту «Золотая осень» в Подмосковье

12:09, 01 октября 2024, ПАИ

Пскович занял третье место на открытом фестивале по конному спорту для людей с ограниченными возможностями «Золотая осень». Соревнования прошли в подмосковном городе Котельники 28 сентября, сообщили ПАИ в конноспортивном клубе «Родина».



Фото: КСК «Родина»



Фото: КСК «Родина»



Фото: КСК «Родина»



Фото: КСК «Родина»



Фото: КСК «Родина»



Фото: КСК «Родина»



Фото: КСК «Родина»













В фестивале участвовали около 400 спортсменов из России и Белоруссии. Псковскую область представляли Сергей Иванов, Иван Пятериков и Константин Яунзе-Бирюков.

Сергей Иванов, дебютировав в новой для него категории BI, занял третье место. Иван Пятериков и Константин Яунзе-Бирюков стали четвёртыми в своих категориях.

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