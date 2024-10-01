Пскович занял третье место на фестивале по конному спорту «Золотая осень» в Подмосковье
Пскович занял третье место на открытом фестивале по конному спорту для людей с ограниченными возможностями «Золотая осень». Соревнования прошли в подмосковном городе Котельники 28 сентября, сообщили ПАИ в конноспортивном клубе «Родина».
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Фото: КСК «Родина»
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Фото: КСК «Родина»
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Фото: КСК «Родина»
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Фото: КСК «Родина»
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Фото: КСК «Родина»
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Фото: КСК «Родина»
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Фото: КСК «Родина»
В фестивале участвовали около 400 спортсменов из России и Белоруссии. Псковскую область представляли Сергей Иванов, Иван Пятериков и Константин Яунзе-Бирюков.
Сергей Иванов, дебютировав в новой для него категории BI, занял третье место. Иван Пятериков и Константин Яунзе-Бирюков стали четвёртыми в своих категориях.
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Пскович занял третье место на фестивале по конному спорту «Золотая осень» в Подмосковье