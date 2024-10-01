Какие законы в России вступили в силу с 1 октября

12:59, 01 октября 2024, ПАИ

Стало известно, какие законы вступили в России в законную силу с 1 октября. Изменения произошли в миграционной политике, также проиндексированы зарплаты работникам федеральных учреждений, увеличили пенсии военным пенсионерам, повысили утильсбор на иномарки.

Изменения в миграционной политике

Изменения в миграционной политике должны способствовать наведению порядка в отношении получения гражданства, сдачи экзаменов и преступлений мигрантов на территории России. Так, отягчающим обстоятельством при совершении преступления будет считаться, если человек незаконно находился на территории страны. К числу особо тяжких преступлений будут относить организацию незаконной миграции, организованной группой лиц или в целях совершения тяжких и особо тяжких преступлений. Такое преступление будет наказываться лишением свободы на срок от восьми до 15 лет, штрафом от трёх до пяти миллионов рублей и лишением права занимать определённые должности.

Будет повышена мера ответственности за изготовление и оборот поддельных документов, также за незаконную регистрацию и постановку на учёт иностранных граждан. Теперь нарушителей будут наказывать лишением свободы сроком от двух до шести лет и штрафами для юридических лиц от 5 до 10 миллионов рублей с конфискацией, а за повторное совершение нарушители заплатят от 10 до 60 миллионов рублей.

Изменения в миграционной политике также затронули блокировку сайтов, предоставляющих незаконные услуги для мигрантов, в том числе и подделку документов.

С 1 октября установили полный запрет на участие сторонних организаций в приёме экзаменов по русскому языку, истории и законодательству у мигрантов.

Повышение утилизационного сбора на иномарки

Вводится прогрессивная шкала индексации для различных категорий автомобилей. Повышение в октябре составит около 80%. Автомобилистов, которые ввозят авто для личного пользования с объёмом двигателя до трёх литров, изменения не коснутся, если они заплатили таможенные пошлины и налоги, а также не продадут машину в течение года.

Индексация зарплат работникам федеральных учреждений

Сотрудникам федеральных учреждений проиндексируют зарплату на 5,1%. Помимо увеличения зарплаты, эти изменения коснутся отпускных и других выплат, которые рассчитываются исходя из средней зарплаты.

Поддержка военных пенсионеров

Для военных пенсионеров будет проиндексирована пенсия на 5,1%. Мера коснется почти трёх миллионов человек, которые проходили службу в ФСБ, МВД, СК и других органах.

Борьба с «зеркалами» сайтов

Копии пиратских сайтов, так называемые «зеркала», будут блокироваться Роскомнадзором. Данный подход поможет ускорить ограничение доступа к копиям пиратских сайтов, которые распространяют сведения, нарушающие авторские или смежные права.

Новые нормы о госзакупках

Новые нормы о госзакупках вступили с 1 октября. Теперь уточнены положения о независимой гарантии. Ответственность за полноту и соответствие законам информации, которая необходима для включения в реестр, будет возложена на заказчика и гаранта. Кроме того, изменилась типовая форма независимой гарантии.

Защита интересов клиентов страховых компаний

В целях защиты интересов клиентов страховых компаний введено тестирование физлиц, приобретающих полисы инвестиционного и накопительного страхования жизни. Если клиент имеет статус квалифицированного инвестора, тестирование не понадобится. Данное тестирование ввели для определения знаний в области инвестиций и понимания сути инвестпродукта.

Функционирование АИС страхования

Начала действовать автоматизированная информационная система (АИС), которая содержит сведения о договорах по определённым видам страхования. Граждане смогут бесплатно получить сведения о себе в электронном и бумажном формате. Страховщикам данные будут предоставляться за отдельную плату.

Пересмотр уровня риска подозрительных операций

Юридические и физические лица могут подать заявление на пересмотр уровня риска совершения подозрительных операций. Если банк отнёс конкретное лицо к определённому уровню риска, то теперь по заявлению банк может пересмотреть присвоенную категорию. Для этого в заявлении нужно будет указать описание бизнес-модели, мотив несогласия с присвоенным уровнем риска, показатели финансовой отчётности, сведения о значимых объектах, а также размер уставного капитала и фактические виды деятельности.

Банк России получил контроль над деятельностью платёжных агентов с помощью создания саморегулируемой организации операторов по приёму платежей

Закон вступил в силу ещё в прошлом году, но до 1 октября 2024 года действовал переходный период, в течение которого операторы адаптировались к изменениям. Теперь Банк России будет вести учёт операторов. Он также получит право подавать иски в Арбитражный суд для ликвидации юридических лиц, которые не внесены в реестр.

Закон вводит строгие требования к руководству платёжных операторов и другим ответственным лицам, а генеральным директорам будет запрещено совмещать должности в разных платёжных агентах и они лишаются права передачи своих функций третьим лицам.