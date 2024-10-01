Ввоз более 430 тысяч луковиц нидерландских тюльпанов и нарциссов запретили в Псковской области
Ввоз более 430 тысяч луковиц нидерландских тюльпанов и нарциссов запретили в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.
На складе временного хранения в Псковской области запретили ввоз 434 280 луковиц тюльпанов и нарциссов из Нидерландов. Было установлено, что указанные в фитосанитарном сертификате (Польша) данные о стране происхождения расходятся с данными на маркировочных этикетках (Нидерланды).
Ввоз луковиц на территорию России запретили, вся партия возвращена отправителю.
Ввоз более 430 тысяч луковиц нидерландских тюльпанов и нарциссов запретили в Псковской области
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