Ввоз более 430 тысяч луковиц нидерландских тюльпанов и нарциссов запретили в Псковской области

13:29, 01 октября 2024, ПАИ

Ввоз более 430 тысяч луковиц нидерландских тюльпанов и нарциссов запретили в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

На складе временного хранения в Псковской области запретили ввоз 434 280 луковиц тюльпанов и нарциссов из Нидерландов. Было установлено, что указанные в фитосанитарном сертификате (Польша) данные о стране происхождения расходятся с данными на маркировочных этикетках (Нидерланды).

Ввоз луковиц на территорию России запретили, вся партия возвращена отправителю.