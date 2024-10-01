Изборский музей перешёл на новый режим работы

16:00, 01 октября 2024, ПАИ

Музей-заповедник «Изборск» перешёл на новый режим работы с 1 октября, сообщили ПАИ в пресс-службе музея.

«В связи с наступлением осенне-зимнего периода выставочный зал музея и кассы в Изборской крепости теперь работают с 9:00 до 18:00 ежедневно. Аналогичные изменения коснулись музейных экспозиций и музейного кафе «Блинная», – отметили в пресс-службе.

Музей-усадьба народа сето в деревне Сигово открыт ежедневно с 10:00 до 17:00.