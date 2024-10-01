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Начальник управления образования администрации Пскова Геннадий Иойлев стал гостем «Оглавления». Главное

Начальник управления образования администрации Пскова Геннадий Иойлев стал гостем программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) во вторник, 1 октября.

Фото: ПАИ

Главное из эфира:

  • 68 новых молодых специалистов приступили к работе в образовательных учреждениях Пскова в новом учебном году;
  • в школе № 23 в Пскове после ремонта идёт генеральная уборка. Вместе с представителями родителей решено начать занятия с понедельника, 7 октября;
  • в школе № 2 ремонтные работы продолжаются, сроки их окончания точно назвать сложно;
  • строительство школы на улице Киселёва должно завершиться в конце года. После этого начнётся процесс лицензирования образовательного учреждения. Планируется, что к 1 сентября 2025 года она откроет двери для учеников;
  • кто будет директором новой школы, пока не решено. Рассматриваются разные сценарии – от формирования нового педагогического коллектива до перехода в новую школу уже сложившегося;
  • каким будет уклон новой школы, говорить рано, но, вероятно, речь пойдёт о духовно-нравственном и культурном акценте. Решать будет педагогический коллектив;
  • схема безопасного движения в районе школы находится в проработке;
  • на улице Инженерной строится большая школа на 1000 мест, плановый срок окончания строительства – 2025 год. Школа должна разгрузить переполненные школы № 12, 20, 21 и 22 Запсковья. Когда именно школа на улице Инженерной откроет свои двери для учеников, говорить пока рано;
  • вопрос нехватки учебников в некоторых школах в сентябре действительно был, но сейчас он почти решён. Направлены дополнительные заявки на приобретение учебников. Школы Пскова помогают учебниками друг другу, если в какой-то из них есть лишние. Кроме того, ученикам на это время разрешено пользоваться электронными версиями учебников;
  • жалоб на школьное питание стало меньше. Любой родитель может попросить включить себя в состав комиссии по контролю за питанием, достаточно сообщить об этом классному руководителю;
  • цикл школьного меню – 20 дней;
  • идея перехода к десятилетке в школе крайне дискуссионная, считает Геннадий Иойлев.

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