Начальник управления образования администрации Пскова Геннадий Иойлев стал гостем «Оглавления». Главное
Начальник управления образования администрации Пскова Геннадий Иойлев стал гостем программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) во вторник, 1 октября.
Главное из эфира:
- 68 новых молодых специалистов приступили к работе в образовательных учреждениях Пскова в новом учебном году;
- в школе № 23 в Пскове после ремонта идёт генеральная уборка. Вместе с представителями родителей решено начать занятия с понедельника, 7 октября;
- в школе № 2 ремонтные работы продолжаются, сроки их окончания точно назвать сложно;
- строительство школы на улице Киселёва должно завершиться в конце года. После этого начнётся процесс лицензирования образовательного учреждения. Планируется, что к 1 сентября 2025 года она откроет двери для учеников;
- кто будет директором новой школы, пока не решено. Рассматриваются разные сценарии – от формирования нового педагогического коллектива до перехода в новую школу уже сложившегося;
- каким будет уклон новой школы, говорить рано, но, вероятно, речь пойдёт о духовно-нравственном и культурном акценте. Решать будет педагогический коллектив;
- схема безопасного движения в районе школы находится в проработке;
- на улице Инженерной строится большая школа на 1000 мест, плановый срок окончания строительства – 2025 год. Школа должна разгрузить переполненные школы № 12, 20, 21 и 22 Запсковья. Когда именно школа на улице Инженерной откроет свои двери для учеников, говорить пока рано;
- вопрос нехватки учебников в некоторых школах в сентябре действительно был, но сейчас он почти решён. Направлены дополнительные заявки на приобретение учебников. Школы Пскова помогают учебниками друг другу, если в какой-то из них есть лишние. Кроме того, ученикам на это время разрешено пользоваться электронными версиями учебников;
- жалоб на школьное питание стало меньше. Любой родитель может попросить включить себя в состав комиссии по контролю за питанием, достаточно сообщить об этом классному руководителю;
- цикл школьного меню – 20 дней;
- идея перехода к десятилетке в школе крайне дискуссионная, считает Геннадий Иойлев.
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