Начальник управления образования администрации Пскова Геннадий Иойлев стал гостем «Оглавления». Главное

20:34, 01 октября 2024, ПАИ

Начальник управления образования администрации Пскова Геннадий Иойлев стал гостем программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) во вторник, 1 октября.

Главное из эфира: