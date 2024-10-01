На концерт «Музыка – душа моя» приглашают псковичей
Концерт «Музыка – душа моя» пройдёт в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова 2 октября. Об этом ПАИ сообщили в комитете по культуре Псковской области.
«Студенты и преподаватели музыкального отделения колледжа подготовили для вас концерт, посвящённый юбилеям Пушкина, Глинки, Римского-Корсакова и Мусоргского. Это будет настоящий музыкальный праздник! Приходите всей семьёй, чтобы провести время с удовольствием и вдохновением!» – пригласили организаторы.
Концерт состоится в Большом концертном зале колледжа (улица Воеводы Шуйского, 2). Вход на мероприятие свободный.
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