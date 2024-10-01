На концерт «Музыка – душа моя» приглашают псковичей

20:10, 01 октября 2024, ПАИ

Концерт «Музыка – душа моя» пройдёт в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова 2 октября. Об этом ПАИ сообщили в комитете по культуре Псковской области.

«Студенты и преподаватели музыкального отделения колледжа подготовили для вас концерт, посвящённый юбилеям Пушкина, Глинки, Римского-Корсакова и Мусоргского. Это будет настоящий музыкальный праздник! Приходите всей семьёй, чтобы провести время с удовольствием и вдохновением!» – пригласили организаторы.

Концерт состоится в Большом концертном зале колледжа (улица Воеводы Шуйского, 2). Вход на мероприятие свободный.