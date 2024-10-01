Более 30 псковских семей получили медали «50 лет совместной жизни»

21:44, 01 октября 2024, ПАИ

33 псковские семьи, которые отметили в этом году золотую свадьбу, получили медали «50 лет совместной жизни» сегодня, 1 октября. Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин в своём телеграм-канале.

«Удивительно, сколько пар-долгожителей живёт среди псковичей! Состоялась уже третья в этом году церемония вручения медалей супружеской верности семьям, прожившим в браке 50 лет. На этот раз поздравления принимали 33 псковские семьи, которые сумели сохранить любовь и тёплые отношения и передать секреты супружеского счастья и долголетия своим детям, внукам и правнукам. Среди них – семья почётного гражданина города Пскова Виктора Почернина», – сказал Борис Елкин.

Традиция чествования семей-юбиляров приурочена к объявленному президентом Году семьи в России. Все эти люди являются отличным примером того, как важно беречь семью и хранить семейные ценности, подчеркнул глава Пскова.