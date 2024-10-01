Белорусские преподаватели прошли обучение у псковских коллег-дизайнеров
Институт промышленных технологий и дизайна ПсковГУ с рабочим визитом посетили преподаватели Полоцкого государственного университета имени Евфросинии Полоцкой Андрей Пискун и Ангелина Фёдорова. Об этом ПАИ сообщили в ПсковГУ.
Коллеги из Белоруссии прошли обучение по программе «Практические аспекты дизайн-образования», а также познакомились с образовательными программами кафедры дизайна, посетили основные достопримечательности Пскова и Изборска, обсудили возможности сотрудничества и совместных творческих проектов.
Андрей Пискун также провёл небольшой мастер-класс по быстрым наброскам для студентов второго и третьего курса направления «дизайн».
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