Белорусские преподаватели прошли обучение у псковских коллег-дизайнеров

22:44, 01 октября 2024, ПАИ

Институт промышленных технологий и дизайна ПсковГУ с рабочим визитом посетили преподаватели Полоцкого государственного университета имени Евфросинии Полоцкой Андрей Пискун и Ангелина Фёдорова. Об этом ПАИ сообщили в ПсковГУ.

Коллеги из Белоруссии прошли обучение по программе «Практические аспекты дизайн-образования», а также познакомились с образовательными программами кафедры дизайна, посетили основные достопримечательности Пскова и Изборска, обсудили возможности сотрудничества и совместных творческих проектов.

Андрей Пискун также провёл небольшой мастер-класс по быстрым наброскам для студентов второго и третьего курса направления «дизайн».