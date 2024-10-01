В Псковской области стартовал конкурс субсидий СОНКО на реализацию социальных проектов

23:17, 01 октября 2024, ПАИ

Стартовал конкурс субсидий для социально ориентированных некоммерческих организаций Псковской области на реализацию социальных проектов на 2025 год. Об этом сообщается в группе проектного офиса «Команда 2018» в соцсети «ВКонтакте».

Получить субсидию могут социально ориентированные некоммерческие организации, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории Псковской области.

В этом году получить субсидию можно по одному из 15 представленных направлений. Максимальный размер поддержки – один миллион рублей.

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку и заполнить соответствующие электронные формы, размещенные на сайте псков.гранты.рф до 30 октября 2024 включительно.