Есть мёд с утра советует сегодня народный календарь

07:55, 02 октября 2024, ПАИ

Память двух святых мучеников – Зосимы Пустынника и Трофима отмечают православные россияне сегодня, 2 октября, пишет calend.ru.

В этот день на Руси отмечали Пчелиную девятину. Начиная с сегодняшнего дня, в течение следующих девяти дней ульи готовили к зиме. Также в это время обязательно ели мед по утрам и запивали его теплой водой. «Улья в погреб ставь, праздник меда правь», – говорили пчельники.

В этот день устраивали Трофимовы вечерки. На них девушки приглядывались к женихам, а молодые люди выбирали невест. Люди верили, что если в этот день пристально посмотреть в глаза избраннику, то он ответит на чувства. «На Трофима не проходит счастье мимо: куда Трофим, туда и оно за ним», – говорили в народе.

Также люди наблюдали за погодой в этот день. Считалось, что если дует южный ветер, то в следующем году можно ждать хороший урожай озимого хлеба.