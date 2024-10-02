Сирены услышат сегодня жители Псковской области
Плановая проверка систем оповещения населения на региональном и муниципальном уровне в Псковской области пройдет сегодня, 2 октября.
С 10:30 запланировано включение сирен и передача сигнала «Внимание всем».
В 10:43 на телевизионных каналах первого мультиплекса и радиоканалах «Радио России» и «Маяк» будет замещен эфир и передан сигнал «Техническая проверка».
В 12:00 будет проведена проверка работоспособности средств оповещения в торговых центрах.
Как действовать, если услышали сигнал тревоги, читайте здесь.
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