Сирены услышат сегодня жители Псковской области

08:58, 02 октября 2024, ПАИ

Плановая проверка систем оповещения населения на региональном и муниципальном уровне в Псковской области пройдет сегодня, 2 октября.

С 10:30 запланировано включение сирен и передача сигнала «Внимание всем».

В 10:43 на телевизионных каналах первого мультиплекса и радиоканалах «Радио России» и «Маяк» будет замещен эфир и передан сигнал «Техническая проверка».

В 12:00 будет проведена проверка работоспособности средств оповещения в торговых центрах.

Как действовать, если услышали сигнал тревоги, читайте здесь.