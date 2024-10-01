Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Внимание всем: как действовать, если услышали сигнал тревоги

Жителям Псковской области рассказали, что нужно делать, если они услышали сигнал «Внимание всем».

Что делать, если услышал сигнал «Внимание всем» дома? Инфографика здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

В случае угрозы или возникновения экстремальной ситуации, такой как авария, катастрофа, стихийное бедствие, воздушная угроза, химическое или радиоактивное заражение и другие опасные явления, в подверженных ЧС городах, населённых пунктах и на объектах народного хозяйства активируются сирены, гудки и другие звуковые сигнальные устройства, включая сирены специальных автомобилей. Этот единый сигнал обозначает «Внимание» и призывает население обратить внимание на важную информацию.

Если псковичи находятся дома, на работе или в общественном месте и услышали звук сирены или сигнал «Внимание всем», им рекомендуют немедленно включить радиоприёмник на любой программе или телевизор на местном новостном канале. После окончания звукового сигнала по радио и телевидению будет сообщена информация о текущей ситуации и рекомендации для населения.

Важно, чтобы все взрослые знали и объясняли детям, что звук сирен – это сигнал «Внимание всем». В это время не стоит паниковать, нужно дождаться разъяснений о причинах сигнала.

После того как будет полностью прослушана информация, нужно выполнить все указания. Если кто-то не успел услышать всю информацию, не нужно выключать радио или телевизор – информация будет повторена. В первую очередь нужно собрать документы, деньги и, по возможности, запасы еды и воды на сутки.

Если псковичи услышали сигнал на работе или в цеху, им следует прекратить рабочий процесс, завершить разговор по телефону или совещание. Если же они находятся в шумном цеху и не могут остановить оборудование, нужно подойти к ближайшему громкоговорителю, а если на улице, то к ближайшему уличному громкоговорителю и прослушать информацию после окончания звукового сигнала.

Что делать, если услышал сигнал «Внимание всем» на работе?

В удалённых местах, где не слышно сирен и нет громкоговорителей, сигнал «Внимание всем» и речевую информацию будут передавать специальные автомобили с громкоговорящей связью. Информация будет соответствовать конкретной угрозе или ситуации в районе.

Псковичей просят быть внимательными к сигналам оповещения гражданской обороны и действовать в соответствии с вышеизложенными рекомендациями и указаниями местных органов гражданской обороны.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












01 октября 2024

Более 120 книг подарили псковским библиотекам участники литературного фестиваля «Книжная яблоня»
01 октября 2024

Две новые карантинные фитосанитарные зоны по повилике установлены в Псковской области

01 октября 2024

На 80% выросла заболеваемость пневмонией в Псковской области
01 октября 2024

Внимание всем: как действовать, если услышали сигнал тревоги
01 октября 2024

II Международный молодёжный лингвистический форум начал работу в ПсковГУ
01 октября 2024

Вопрос с нехваткой учебников в школах Пскова почти решён – Геннадий Иойлев
01 октября 2024

О ходе строительства новой школы на улице Киселёва в Пскове рассказал Геннадий Иойлев
01 октября 2024

Ралли и фестивали: «Первый Псковский» подготовил событийный календарь на октябрь

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...