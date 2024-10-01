Внимание всем: как действовать, если услышали сигнал тревоги

17:59, 01 октября 2024, ПАИ

Жителям Псковской области рассказали, что нужно делать, если они услышали сигнал «Внимание всем».

В случае угрозы или возникновения экстремальной ситуации, такой как авария, катастрофа, стихийное бедствие, воздушная угроза, химическое или радиоактивное заражение и другие опасные явления, в подверженных ЧС городах, населённых пунктах и на объектах народного хозяйства активируются сирены, гудки и другие звуковые сигнальные устройства, включая сирены специальных автомобилей. Этот единый сигнал обозначает «Внимание» и призывает население обратить внимание на важную информацию.

Если псковичи находятся дома, на работе или в общественном месте и услышали звук сирены или сигнал «Внимание всем», им рекомендуют немедленно включить радиоприёмник на любой программе или телевизор на местном новостном канале. После окончания звукового сигнала по радио и телевидению будет сообщена информация о текущей ситуации и рекомендации для населения.

Важно, чтобы все взрослые знали и объясняли детям, что звук сирен – это сигнал «Внимание всем». В это время не стоит паниковать, нужно дождаться разъяснений о причинах сигнала.

После того как будет полностью прослушана информация, нужно выполнить все указания. Если кто-то не успел услышать всю информацию, не нужно выключать радио или телевизор – информация будет повторена. В первую очередь нужно собрать документы, деньги и, по возможности, запасы еды и воды на сутки.

Если псковичи услышали сигнал на работе или в цеху, им следует прекратить рабочий процесс, завершить разговор по телефону или совещание. Если же они находятся в шумном цеху и не могут остановить оборудование, нужно подойти к ближайшему громкоговорителю, а если на улице, то к ближайшему уличному громкоговорителю и прослушать информацию после окончания звукового сигнала.

В удалённых местах, где не слышно сирен и нет громкоговорителей, сигнал «Внимание всем» и речевую информацию будут передавать специальные автомобили с громкоговорящей связью. Информация будет соответствовать конкретной угрозе или ситуации в районе.

Псковичей просят быть внимательными к сигналам оповещения гражданской обороны и действовать в соответствии с вышеизложенными рекомендациями и указаниями местных органов гражданской обороны.