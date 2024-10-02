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Общество

Почти 100 тысяч жителей Псковской области уже сделали прививку от гриппа

В начале осени в Псковской области началась прививочная кампания против гриппа. За первый осенний месяц привилось почти 100 тысяч жителей региона: порядка 65 тысяч взрослых и 34 тысячи детей. Об этом в своём телеграм-канале сообщила председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко.

Фото: ПАИ

Она напомнила, что вакцинация является эффективным способом профилактики гриппа и его осложнений.

«Прививаться нужно ежегодно, потому что вакцину постоянно адаптируют под новые мутации вируса, – пояснила Марина Гаращенко. – Всем, кто ещё не успел привиться, настоятельно рекомендуется обратиться в поликлинику по месту жительства или в любой удобный прививочный пункт. Позаботьтесь о своем здоровье и здоровье своих близких».

Согласно плану кампании по вакцинации, утвержденному комитетом, в сентябре – ноябре этого года от гриппа должно быть привито 348 690 человек из 581 147 жителей региона.

Последнее число – это не численность населения, а те псковичи, которым вакцинация не противопоказана из-за возраста или иных причин.

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