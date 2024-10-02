Отец шестерых детей из Таджикистана заплатит штраф за незаконное пребывание в Псковской области

12:58, 02 октября 2024, ПАИ

Гражданин Таджикистана получил штраф за пребывание на территории Псковской области без разрешающего документа. Об этом ПАИ сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Сообщается, что мужчина не выехал с территории России после того, как у него закончился патент. Кроме того, он не подал заявление о продлении документов, разрешающих жить в стране.

В суде иностранец признал свою вину.

При вынесении приговора были учтены условия совершенного правонарушения, отсутствие отягчающих обстоятельств. Также у мужчины шестеро детей, которых он содержит.

Суд признал мужчину виновным по части 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 40 000 рублей.