Псковские студенты стали первыми в командном зачёте областной спартакиады по кроссу

12:00, 02 октября 2024, ПАИ

Псковские студенты заняли первые места в командном зачёте областной спартакиады вузов и учреждений среднего профессионального образования (УСПО) по легкоатлетическому кроссу. Соревнования прошли в Опочке 24 сентября, сообщили ПАИ в Центре спортивной подготовки Псковской области.

Всего в соревнованиях приняли участие 56 студентов из трёх вузов и четырёх УСПО, которые прошли дистанции один, два и три километра.

В командном зачёте среди вузов первыми стали спортсмены ПсковГУ, второе место заняла Великолукская государственная академия физической культуры и спорта (ВЛГАФК), а замкнула тройку лидеров Великолукская государственная сельскохозяйственная академия. Весь пьедестал на дистанции два километра у девушек заняли спортсменки ПсковГУ. Первой стала Елизавета Николаева, второе место у Анастасии Мерелайне, а бронза у Олеси Семёновой. Псковский студент Илья Миронов выиграл золото в забеге на три километра среди юношей. Второе место у представителя ВЛГАФК Валерия Макарова, а бронзовой медали удостоился студент ПсковГУ Антон Виноградов.

Среди УСПО первое место заняла команда Псковского агротехнического колледжа (ПАТК). Серебро досталось коллективу отделения СПО Великолукской государственной сельскохозяйственной академии (СПО ВГСХА). Бронзовая медаль у команды отделения Петербургского государственного университета путей сообщения (ПГУПС).

У девушек километр дистанции быстрее всех пробежала Екатерина Орехова из ПАТК, второе место заняла Марина Витина из СПО ВГСХА, а бронза у Анастасии Голубевой из ПАТК. У мужчин на два километра первым к финишу пришёл Александр Дмитриев из ПГУПС, второй – Артём Федосеев из ПАТК, третий – Степан Поснов из СПО ВГСХА.

Следующими видами спартакиады станут пулевая стрельба и настольный теннис.

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