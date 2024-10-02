Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Псковские студенты стали первыми в командном зачёте областной спартакиады по кроссу

Псковские студенты заняли первые места в командном зачёте областной спартакиады вузов и учреждений среднего профессионального образования (УСПО) по легкоатлетическому кроссу. Соревнования прошли в Опочке 24 сентября, сообщили ПАИ в Центре спортивной подготовки Псковской области.

Псковские студенты стали первыми в командном зачёте областной спартакиады по кроссу. Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области

Всего в соревнованиях приняли участие 56 студентов из трёх вузов и четырёх УСПО, которые прошли дистанции один, два и три километра.

В командном зачёте среди вузов первыми стали спортсмены ПсковГУ, второе место заняла Великолукская государственная академия физической культуры и спорта (ВЛГАФК), а замкнула тройку лидеров Великолукская государственная сельскохозяйственная академия. Весь пьедестал на дистанции два километра у девушек заняли спортсменки ПсковГУ. Первой стала Елизавета Николаева, второе место у Анастасии Мерелайне, а бронза у Олеси Семёновой. Псковский студент Илья Миронов выиграл золото в забеге на три километра среди юношей. Второе место у представителя ВЛГАФК Валерия Макарова, а бронзовой медали удостоился студент ПсковГУ Антон Виноградов.

Среди УСПО первое место заняла команда Псковского агротехнического колледжа (ПАТК). Серебро досталось коллективу отделения СПО Великолукской государственной сельскохозяйственной академии (СПО ВГСХА). Бронзовая медаль у команды отделения Петербургского государственного университета путей сообщения (ПГУПС).

У девушек километр дистанции быстрее всех пробежала Екатерина Орехова из ПАТК, второе место заняла Марина Витина из СПО ВГСХА, а бронза у Анастасии Голубевой из ПАТК. У мужчин на два километра первым к финишу пришёл Александр Дмитриев из ПГУПС, второй – Артём Федосеев из ПАТК, третий – Степан Поснов из СПО ВГСХА.

Следующими видами спартакиады станут пулевая стрельба и настольный теннис.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












02 октября 2024

Псковские студенты стали первыми в командном зачёте областной спартакиады по кроссу
02 октября 2024

Следующий выездной матч «Луки-Энергии» перенесли в район Иркутской области из-за некачественного поля
02 октября 2024

Девять великолучан участвуют в первенстве России по стрельбе из лука
02 октября 2024

Открытый семинар по организации раллийных гонок состоится в Пскове
01 октября 2024

Подведены итоги чемпионата и первенства Псковской области по плаванию
01 октября 2024

Первенство СЗФО по дзюдо пройдёт в Великих Луках
01 октября 2024

Боксёры из Великих Лук стали призёрами турнира в Тверской области
01 октября 2024

Великолучане выиграли восемь медалей на турнире по самбо в Ржеве

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...