Работников сферы образования наградили в Псковской области

13:53, 02 октября 2024, ПАИ

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова вручила педагогам Псковской области заслуженные награды на торжественном мероприятии в преддверии Дня учителя в сегодня, 2 октября, передаёт корреспондент ПАИ.

В частности, за многолетний добросовестный труд и значительные заслуги в сфере образования звание почётного работника сферы образования России удостоены 21 работник образовательных учреждений Псковской области.

Кроме того, звание почётного работника сферы воспитания детей и молодёжи получил учитель Краснооктябрьской средней школы Сергей Кузнечков.

Также нагрудный знак «За верность профессии» получила заведующая детский садом №21 из Великих Лук Татьяна Захарова, а знак «Молодость и профессионализм» – замдиректора центра «Лидер» Илья Васильев.