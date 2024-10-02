В России собран рекордный урожай

13:33, 02 октября 2024, ПАИ

В этом году показатели по большинству важных сельскохозяйственных продуктов в России были успешно выполнены, сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин в рамках встречи с председателем правления Россельхозбанка Борисом Листовым. Об этом пишет РИА Новости.

«Президент на Восточном экономическом форуме сказал, что Россия добилась значительных результатов в области сельского хозяйства. Важно, что сейчас эта отрасль практически показала рекордные урожаи», — сказал Михаил Мишустин.

Кроме того, показатели отрасли по наиболее важным продуктам (мясу, рыбе, растительному маслу, сахару и зерну) полностью выполнены. «Наша страна вошла в четверку крупнейших производителей мяса в мире», — добавил глава правительства.