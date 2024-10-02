Кубок Псковской области по практической стрельбе разыграют на «Машиностроителе»

16:43, 02 октября 2024, ПАИ

Кубок Псковской области по практической стрельбе пройдёт в манеже псковского стадиона «Машиностроитель» 19 и 20 октября. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил председатель Федерации практической стрельбы Псковской области Валерий Емцев.

В соревнованиях примут участие около 60 участников из Пскова и Санкт-Петербурга. «Регистрация ещё идёт, поэтому, возможно, будет больше. Награды соревнований будут разыграны в возрастных категориях среди спортсменов до 11 лет, 11-15 лет, 15-21 лет и во взрослой группе», – отметил Валерий Емцев.

«Какие-то дополнительные активности на площадке проведения соревнований будут, но пока точно сказать нельзя», – добавил собеседник ПАИ.

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