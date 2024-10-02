Пропавшего подростка в Псковской области нашли живым
15-летнего подростка, который пропал в Стругокрасненском районе, нашли живым. Об этом сообщает региональный поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».
«Найден, жив! Спасибо всем, кто принимал участие в поиске», – говорится в сообщении.
Добавим, что с 29 сентября его местонахождение было неизвестно.
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