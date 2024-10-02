Пропавшего подростка в Псковской области нашли живым

16:56, 02 октября 2024, ПАИ

15-летнего подростка, который пропал в Стругокрасненском районе, нашли живым. Об этом сообщает региональный поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

«Найден, жив! Спасибо всем, кто принимал участие в поиске», – говорится в сообщении.

Добавим, что с 29 сентября его местонахождение было неизвестно.