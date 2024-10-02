Рекорд отрасли: Борис Листов доложил Михаилу Мишустину о результатах финансирования АПК

17:47, 02 октября 2024, ПАИ

Председатель Правления Россельхозбанка Борис Листов на встрече с председателем Правительства России Михаилом Мишустиным рассказал о росте производства продуктов питания, в основе которого – бесперебойное финансирование. За 24 года работы РСХБ вложил в АПК более 16 трлн руб., обеспечив кредитными ресурсами шесть тысяч сельхозпроектов по всей стране.

В 2024 году сельскохозяйственная отрасль России достигла рекордных результатов. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с главой «Россельхозбанка» Борисом Листовым, пишет «Российская газета».

Он отметил, что по ключевым продуктам, таким как мясо, рыба, растительное масло, сахар и зерно, показатели были выполнены. «Россия вошла в четвёрку крупнейших производителей мяса в мире», – подчеркнул он.

Мишустин также отметил важную роль банка в поддержке бизнеса, который занимается инновационными проектами и приобретением техники и оборудования для полевых работ.

Премьер-министр также призвал уделить особое внимание аграриям Белгородской, Курской и Брянской областей, подчеркивая их значимость для сельского хозяйства страны и необходимость поддержки в условиях сложной ситуации.

Борис Листов отметил также, что проектное финансирование – самое сложное и рискованное направление для банка – кредиты выдаются на срок до 15 лет. Но благодаря именно такой поддержке в России воссозданы целые отрасли сельского хозяйства – тепличное овощеводство, птицеводство, производство свинины и другие.