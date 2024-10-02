Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

Рекорд отрасли: Борис Листов доложил Михаилу Мишустину о результатах финансирования АПК

Председатель Правления Россельхозбанка Борис Листов на встрече с председателем Правительства России Михаилом Мишустиным рассказал о росте производства продуктов питания, в основе которого – бесперебойное финансирование. За 24 года работы РСХБ вложил в АПК более 16 трлн руб., обеспечив кредитными ресурсами шесть тысяч сельхозпроектов по всей стране.

В 2024 году сельскохозяйственная отрасль России достигла рекордных результатов. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с главой «Россельхозбанка» Борисом Листовым, пишет «Российская газета».

Он отметил, что по ключевым продуктам, таким как мясо, рыба, растительное масло, сахар и зерно, показатели были выполнены. «Россия вошла в четвёрку крупнейших производителей мяса в мире», – подчеркнул он.

Мишустин также отметил важную роль банка в поддержке бизнеса, который занимается инновационными проектами и приобретением техники и оборудования для полевых работ.

Премьер-министр также призвал уделить особое внимание аграриям Белгородской, Курской и Брянской областей, подчеркивая их значимость для сельского хозяйства страны и необходимость поддержки в условиях сложной ситуации.

Борис Листов отметил также, что проектное финансирование – самое сложное и рискованное направление для банка – кредиты выдаются на срок до 15 лет. Но благодаря именно такой поддержке в России воссозданы целые отрасли сельского хозяйства – тепличное овощеводство, птицеводство, производство свинины и другие.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












02 октября 2024

Сто лауреатов премии «Любимый малый бизнес» получат по миллиону на развитие своего дела
02 октября 2024

Ускорьте развитие бизнеса: экспортёры Псковской области могут получить НДС до окончания проверки
01 октября 2024

Почти 30% псковичей считают, что подорожание кофе ударит по их карману
01 октября 2024

Ввоз более 430 тысяч луковиц нидерландских тюльпанов и нарциссов запретили в Псковской области
01 октября 2024

Какие законы в России вступили в силу с 1 октября
01 октября 2024

«Альфа-банк» запустил новый сервис для бизнеса на базе искусственного интеллекта «Нейроофис»
01 октября 2024

Сбербанк профинансирует строительство многоквартирного жилого дома в Пскове
30 сентября 2024

Открытие новых музеев и апарт-отеля в Пскове обсудили на «Серебряном дожде». Главное

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...