Власти Псковской области поблагодарили организаторов образовательного интенсива для детей из Белгородской области

18:27, 02 октября 2024, ПАИ

Власти Псковской области поблагодарили организаторов образовательно-познавательного интенсива для детей из Белгородской области. Торжественное мероприятие прошло 2 октября в правительстве Псковской области, сообщили ПАИ в комитете по образованию Псковской области.

«Сегодня страна переживает сложный период. Происходят события, которые требуют от нас воли, мужества, самоотдачи, стойкости и принятия ответственных решений. При вашей поддержке большой группе детей из Белгородской области удалось оказаться на Псковщине, которая их радушно встретила и приняла. Вы смогли организовать не только отдых и оздоровление, но и учебный процесс, который дома в полном объёме ребятам был недоступен. Вы выполнили эту миссию с честью и достоинством, в очередной раз доказав, что наши учителя умеют справляться с решением самых нестандартных задач», — отметила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.

По поручению главы региона Михаила Ведерникова первый заместитель Вера Емельянова поблагодарила представителей профессии за проведённую работу. За профессиональную помощь и неоценимый вклад в организацию и сопровождение учебно-воспитательного процесса обучающихся из Белгородской области она вручила благодарности коллективам Псковского областного института повышения квалификации работников образования, образовательного учреждения дополнительного образования «Лидер», управлений образования администраций Пскова и Великих Лук, управлений образования Невельского и Печорского муниципальных округов.

Кроме того, отмечена работа руководителей и учителей школ, преподавателей вузов и методистов образовательных учреждений области.

Отметим, дети из Белгородской области посетили Псковскую область в этом году дважды: в феврале и апреле. В общей сложности регион посетило более 600 ребят из приграничья. Педагоги и методисты составили для детей образовательные модули по основным предметам школьной программы. Кроме того, для ребят организовали насыщенную культурно-досуговую программу и экскурсии. С белгородскими детьми также встретился глава региона.