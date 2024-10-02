Девять команд приняли участие в юнармейской игре «За Невель!»

21:35, 02 октября 2024, ПАИ

Юнармейская игра «За Невель!» прошла сегодня в городском парке районного центра. Мероприятие было посвящено 81-й годовщине освобождения Невеля от немецко-фашистских захватчиков, пишет районная газета «Невельский вестник».

В состязаниях участвовали девять команд: четыре младших по возрасту и пять – старших.

На игру из Пскова специально прибыл инструктор по первой медицинской помощи регионального отделения «Красного креста» Александр Гирилюк, чтобы провести мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи.

Юнармейцы соревновались в сборке и разборке автомата, стрельбе из винтовки по цели. Ребята показали умение правильно подготовить костёр, надеть бронежилет и пробежать в нём на дистанции