Региональный этап фестиваля «Семейная команда» пройдёт в Пскове 5 октября

22:17, 02 октября 2024, ПАИ

Муниципальный этап спортивного фестиваля «Семейная команда» прошёл в Опочке сегодня, 2 октября. Победу в конкурсе одержала семья Кирея, которая будет представлять Опочку на региональном этапе фестиваля 5 октября в Пскове, пишет районная газета «Красный маяк».

Фестиваль традиционно организуется «Движением первых» совместно с отделом по работе с молодёжью центра культуры.

Сегодня в фестивале приняли участие четыре команды: «Стрела», «Истоки», «Весёлая семейка», «Смурфики». Семья Кирея в составе команды «Истоки» победила на муниципальном этапе конкурса.

Отметим, фестиваль даёт возможность семьям показать свои спортивные способности, укрепить взаимоотношения между родственниками, объединиться ради общей цели и почувствовать поддержку друг друга.