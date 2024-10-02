День открытых дверей пройдёт в Доме ремёсел 5 октября

22:47, 02 октября 2024, ПАИ

День открытых дверей пройдёт в Доме ремёсел в Пскове 5 октября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного центра народного творчества.

Посетители смогут познакомиться с творческими студиями, мастерами Дома ремёсел, задать интересующие вопросы и посетить выставку «Псковский мир».

С 13:00 до 16:00 пройдут открытые занятия и мастер-классы на площадке культурного центра (Некрасова, 8). Их участникам предоставят все необходимые материалы и инструменты. Предварительная запись по телефону (8 8112) 62-23-34.