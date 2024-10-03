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Происшествия

Почти 70 псковичей нашёл живыми отряд «ЛизаАлерт» за лето

93 заявки на поиск пропавших людей поступило за это лето в региональный поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт». Об этом ПАИ сообщили в организации.

Живыми нашли 69 человек, семь – ещё не нашли, а восемь заявок не подтвердились. Погибшими нашли девять человек.

«Всегда хочется видеть другие цифры в графе «найден, погиб», но мы не Боги и где-то наши ресурсы и возможности не всесильны», – отметили в поисковом отряде.

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