Почти 70 псковичей нашёл живыми отряд «ЛизаАлерт» за лето

10:47, 03 октября 2024, ПАИ

93 заявки на поиск пропавших людей поступило за это лето в региональный поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт». Об этом ПАИ сообщили в организации.

Живыми нашли 69 человек, семь – ещё не нашли, а восемь заявок не подтвердились. Погибшими нашли девять человек.

«Всегда хочется видеть другие цифры в графе «найден, погиб», но мы не Боги и где-то наши ресурсы и возможности не всесильны», – отметили в поисковом отряде.