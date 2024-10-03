Кабмин предложил увеличить зарплаты бюджетникам социальной сферы на 13,2 %
Правительство предложило увеличить зарплаты бюджетникам социальной сферы в 2025 году, сообщает газета «Ведомости».
Повышение зарплат на 13,2 процента затронет врачей, медицинских работников, учителей, преподавателей вузов, ученых и соцработников. Судьям, работникам госучреждений, прокурорам, работникам Следственного комитета, госслужащим федерального уровня поднимут оклады на 4,5 процента.
Как отмечают авторы документа, индексация позволит достичь целей, озвученных в майских указах президента, согласно которым оплата труда бюджетников должна достигать уровня средней зарплаты по региону или превышать ее. В последующие три года Минфин намерен выделить на эти цели по 114,6 миллиарда рублей в год.
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