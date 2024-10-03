Для чего нужна демпферная лента при устройстве стяжки пола

11:09, 03 октября 2024, ПАИ

Демпферная лента изготавливается из пенополиэтилена. В строительстве она используется как изоляционный слой, который устанавливается на стены непосредственно перед заливкой стяжки. Среди строителей популярными считаются цементные стяжки таких торговых марок, как GLIMS, Боларс, Старатели, Волма, Основит, Perfekta, Unis. В Пскове работает завод «Бетонмаш», который организует доставку не только по городу, но и по Псковской области.

Продукция представленных марок доступна почти в любом сетевом магазине, например, Леруа, Оби, Касторама, Петрович. Можно оформить заказ у официальных дистрибьюторов, например, Главстройкомплект и других.

Особенности установки ленты

Ленту можно закрепить с помощью клея для строительных работ или жидких гвоздей. Также возможен вариант фиксации с применением цементного раствора. Существуют варианты лент с самоклеящейся поверхностью. Для их монтажа достаточно снять защитную пленку, а затем прикрепить к поверхности стены. Чтобы обеспечить прочное сцепление, стоит избегать попадания на клей пыли и мелкого мусора.

Виды демпферной ленты

Модель демпферной ленты может быть стандартной или самоклеящейся. К одному из ее краев крепится полоса из полиэтилена шириной от 3 до 10 см, которая при монтаже на стену размещается на пол, обеспечивая тем самым герметичность изделия. Вариант с Г-образным профилем включает в себя полосу с надрезом, позволяющим придать ей форму буквы «Г». Обе части этой полосы могут быть снабжены клеевым слоем: более широкий слой фиксируется на стене, а более узкий – на полу. Такой тип отличается высокими амортизационными свойствами и обеспечивает надежную герметизацию.

Для облегчения удаления лишнего материала после затвердевания бетонной стяжки производители оснащают демпферную ленту перфорацией, позволяющей легко отделить избытки.

Недостатки устаревших решений

Еще несколько лет назад строители использовали вместо демпферной ленты другие материалы:

пенополистирол;

рубероид;

линолеум;

тонкие деревянные рейки.

У строителей и отделочников практика показала, что эти материалы быстро теряют функциональность. Пенопласт со временем начинает крошиться. Натуральное подвержено гниению, а линолеум и рубероид из-за своей жесткости не обеспечивают должного уровня компенсации расширения.

Преимущества современной демпферной ленты

Демпферная лента обладает рядом преимуществ, среди основных из которых стоит отметить:

устойчивость к воздействию влаги;

стабильность размеров;

устойчивость к развитию плесени и различных микроорганизмов;

долгий срок службы.

Демпферная лента играет важную роль в устройстве стяжки пола. Она обеспечивает сохранение эластичности сооружения на протяжении долгого времени. Её применение несёт дополнительные преимущества, такие как улучшенная звукоизоляция, предотвращение потерь тепла через стыки и защита от вибраций.

Современная лента применяется для создания защитной отмостки вокруг дома. Несмотря на относительно высокую стоимость, потребители считают цену оправданной из-за высокого качества материала.

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