Работу НКО, поддерживающих семьи, обсуждают в медиацентре ПАИ

11:12, 03 октября 2024, ПАИ

Круглый стол, посвященный работе социально ориентированных некоммерческих организаций, поддерживающих семьи, материнство, отцовство, детство, помогающих семьям в трудной жизненной ситуации, проходит в медиацентре ПАИ.

Темы для обсуждения:

1. Как часто и с какими проблемами обращаются семьи в организации?

2. Кто может получить помощь, как она организована?

3. Какие проекты реализуются в НКО, помогающие эффективно поддерживать семьи?