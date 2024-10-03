Работу НКО, поддерживающих семьи, обсуждают в медиацентре ПАИ
Круглый стол, посвященный работе социально ориентированных некоммерческих организаций, поддерживающих семьи, материнство, отцовство, детство, помогающих семьям в трудной жизненной ситуации, проходит в медиацентре ПАИ.
Темы для обсуждения:
1. Как часто и с какими проблемами обращаются семьи в организации?
2. Кто может получить помощь, как она организована?
3. Какие проекты реализуются в НКО, помогающие эффективно поддерживать семьи?
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