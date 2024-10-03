Порядка 400 псковских семей ежегодно обращаются за помощью в Детский фонд

14:57, 03 октября 2024, ПАИ

Порядка 400 семей в год обращаются за адресной помощью в региональное отделение Детского фонда в Псковской области. Об этом рассказала координатор программ отделения Кристина Елецкая на круглом столе в медиацентре ПАИ.

«Детскому фонду в этом году исполнилось 36 лет. Все эти годы мы оказываем экстренную социальную помощь семьям. Мы оказываем поддержку здесь и сейчас. Например, когда детям не в чем идти в школу, детский садик, нет продуктов или канцелярии», – отметила Кристина Елецкая.

Семья может обратиться в фонд раз в год при наличии подтверждающих документов, добавила она.

«К нам может обратиться либо малообеспеченная семья, либо семья, воспитывающая ребёнка-инвалида. Бывают случаи, когда семья нуждается, но по доходам она не является малообеспеченной. Здесь мы идём на встречу, и ходатайство от госучреждения будет засчитываться. Семья может, в том числе, принимать участие, и в больших выдачах», – пояснила гостья медиацентра.

Кроме того, в данный момент отделение наладило работу с двумя крупными фондами – «Второе дыхание» и «Дари еду», добавила Кристина Елецкая.