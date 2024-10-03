За попытку дать взятку печорскому таможеннику мужчина отправился под суд
В Печорском районе мужчина предстанет перед судом по обвинению в попытке дать взятку сотруднику таможни, сообщили ПАИ в СУ СК РФ по Псковской области.
По версии следствия, 17 сентября обвиняемый въезжал на территорию России через границу на личном автомобиле с зарубежной регистрацией. Проходя таможенный контроль, желая избежать необходимости вносить таможенный депозит за ввозимый автомобиль, мужчина попытался дать взятку сотруднику таможни в размере 50 тысяч рублей. Сотрудник таможенной службы сообщил об этом руководству.
Прокурор утвердил обвинительное заключение, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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