В программу диспансеризации в Псковской области добавился скрининг на гепатит С

15:27, 03 октября 2024, ПАИ

В программу диспансеризации в Псковской области добавился скрининг на гепатит С (анализ на антитела), сообщила в своём телеграм-канале председатель регионального комитета по здравоохранению.

Исследование будет проводиться гражданам старше 25 лет один раз в 10 лет. «Медицинские организации уже начали проводить новое исследование в рамках диспансеризации», - уточнила Марина Гаращенко.

Гепатит C может протекать бессимптомно в течение многих лет, и раннее выявление заболевания имеет критическое значение для начала своевременного лечения и предотвращения осложнений.