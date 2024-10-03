В программу диспансеризации в Псковской области добавился скрининг на гепатит С
В программу диспансеризации в Псковской области добавился скрининг на гепатит С (анализ на антитела), сообщила в своём телеграм-канале председатель регионального комитета по здравоохранению.
Исследование будет проводиться гражданам старше 25 лет один раз в 10 лет. «Медицинские организации уже начали проводить новое исследование в рамках диспансеризации», - уточнила Марина Гаращенко.
Гепатит C может протекать бессимптомно в течение многих лет, и раннее выявление заболевания имеет критическое значение для начала своевременного лечения и предотвращения осложнений.
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