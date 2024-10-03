Трое великолучан принимают участие во всероссийских соревнованиях по стрельбе из лука среди студентов
Трое великолучан принимают участие во всероссийских соревнованиях по стрельбе из лука среди студентов. Все они представляют Великолукскую государственную академию физической культуры и спорта (ВЛГАФК). Соревнования проходят в Краснодаре со 2 по 5 октября, сообщили ПАИ в Российской федерации стрельбы из лука.
Всего в стартах участвуют около 100 спортсменов из 25 регионов страны. ВЛГАФК представляют Илья Силаев, Милана Мурзина и Владимир Фазанов. Параллельно великолучане борются за награды первенства России. Сегодня, 3 октября, завершается квалификационный раунд.
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Трое великолучан принимают участие во всероссийских соревнованиях по стрельбе из лука среди студентов
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