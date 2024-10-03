Трое великолучан принимают участие во всероссийских соревнованиях по стрельбе из лука среди студентов

15:36, 03 октября 2024, ПАИ

Трое великолучан принимают участие во всероссийских соревнованиях по стрельбе из лука среди студентов. Все они представляют Великолукскую государственную академию физической культуры и спорта (ВЛГАФК). Соревнования проходят в Краснодаре со 2 по 5 октября, сообщили ПАИ в Российской федерации стрельбы из лука.

Всего в стартах участвуют около 100 спортсменов из 25 регионов страны. ВЛГАФК представляют Илья Силаев, Милана Мурзина и Владимир Фазанов. Параллельно великолучане борются за награды первенства России. Сегодня, 3 октября, завершается квалификационный раунд.

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