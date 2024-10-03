Депутат ПГД Алексей Форш от имени коллег поздравил педагогов с праздником

16:57, 03 октября 2024, ПАИ

С профессиональным праздником - Днем учителя от имени депутатов Псковской городской Думы поздравил педагогов Пскова депутат Алексей Форш. Торжественная церемония прошла в ГКЦ сегодня, 3 октября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской городской Думы.

«Учитель - уникальная профессия, немыслимая без творческого поиска, добрых эмоций, такта, и чаще всего, в неё приходят на всю жизнь. Именно учителя выполняют нелегкую, но крайне почетную и благодарную миссию - воспитание и обучение молодого поколения России», - отметил парламентарий.

В завершении мероприятия за многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие системы образования Пскова Алексей Форш вручил преподавателям Благодарственные письма председателя Псковской городской Думы.