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Общество

Русский язык миру: Фонд «Моя история» отправляет в Среднюю Азию сотни тысяч учебников

Президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмона в 2023 году в ходе переговоров договорились о ежегодном выделении 200 млн рублей на поставку учебников в Таджикистан.

Фото предоставлено пресс-службой Фонда Гуманитарных Проектов

Цель соглашения – снабдить образовательные организации, осуществляющие обучение на русском языке или преподающие русский язык в качестве иностранного языка, учебниками на регулярной основе, а также, сделать более доступным высшее образование для студентов из Таджикистана, значительные квоты для которых охватывают не только высшее образование, но и российскую аспирантуру.

В 2024 году при поддержке Минпросвещения России работу по разработке и адаптации учебников русского языка для школ Таджикистана возглавил Фонд поддержки гуманитарных наук «Моя история».

Вся учебно-методическая литература, запланированная к поставке, адаптирована с учетом социокультурных, географических особенностей страны-партнера и национального компонента. К разработке и адаптации учебников привлекались эксперты в сфере образования с обеих сторон. В результате в июле 2024 года созданные учебно-методические комлексы прошли финальную экспертизу в Министерстве образования и науки Таджикистана.

«Всего в Республику будет поставлено в ближайшие годы 371 073 экземпляров учебно-методической литературы. При этом, стоит отметить, что 170 000 экземпляров учебно-методической литературы производится на территории Республики Таджикистан» – сообщил директор Фонда «Моя история» Есин Иван Владимирович.

Торжественная передача учебников пройдет 3 октября в Душанбе. Учебники русского языка и русского языка как иностранного для 1-11 классов передаются в школы Таджикистана безвозмездно при поддержке Минпросвещения России, фонда «Моя история», Минобрнауки Таджикистана.

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