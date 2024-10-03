Итоги акции «Насилию скажем – нет!» подвели в Псковской области

20:54, 03 октября 2024, ПАИ

Межведомственная акция «Насилию скажем – нет!» прошла в Псковской области с 23 по 27 сентября. В акции приняли участие сотрудники территориальных органов МВД России на районном уровне, представители муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите из прав, специалисты отделов социальной защиты населения, органов опеки и попечительства, работники образовательных организаций. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Организовано 43 рейдовых мероприятия, в том числе 16 межведомственных. По месту жительства проверено 108 несовершеннолетних, состоящих на профилактических учётах в ПДН территориальных органов МВД России на районном уровне, и 203 неблагополучных родителя (законных представителя), 20 семей, находящихся в группе риска. Осуществлено 74 проверки мест массовой концентрации несовершеннолетних.

В областном центре нарядами отдельного батальона патрульно-постовой службы на маршрутах патрулирования выявлено шесть несовершеннолетних, находившихся в позднее время в общественных местах без сопровождения их законных представителей.

По месту жительства проверено 69 поднадзорных лиц, в том числе ранее совершивших насильственные преступления против личности несовершеннолетних, а также поднадзорные, проживающие совместно с детьми или в непосредственной близости к образовательным и воспитательным учреждениям. В результате проверок выявлены нарушения поднадзорными лицами установленных судом обязанностей и ограничений. К ответственности по статье 19.24 КоАП РФ привлечено 14 человек. Зарегистрирован один материал проверки, содержащий признаки преступления, предусмотренного статьёй 314.1 УК РФ.

В ходе акции осуществлена проверка по месту жительства 78 лиц, совершивших правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений и находящихся под контролем участковых уполномоченных полиции.

По результатам профилактических рейдов сотрудники полиции выявили 36 административных правонарушений по линии ПДН, из них два – по статье 20.1 КоАП РФ, два – по ч. 3 статьи 2.3 закона Псковской области «Об административных правонарушениях», одно – по статье 20.21 КоАП РФ, одно – по статье 20.22 КоАП РФ, одно – по ч. 1 статьи 6.24 КоАП РФ, одно – по ч. 1 статьи 6.10 КоАП РФ, одно – по статье 19.16 КоАП РФ, одно – по статье 19.15.1 КоАП РФ. Выявлены два взрослых лица, которые совершили правонарушения в отношении несовершеннолетних.

Так, сотрудниками пункта полиции по Красногородскому району МО МВД России «Опочецкий» 23 сентября 2024 года в Пыталовский районный суд направлен материал в отношении гражданина 1968 года рождения, который причинил побои малолетнему.

Сотрудниками МО МВД России «Невельский» к административной ответственности по статье 6.1.1 КоАП РФ привлечён мужчина 1988 года рождения, который причинил побои несовершеннолетнему сыну. Он признан виновным в совершении административного правонарушения, и ему назначено наказание в виде 60 часов обязательных работ.

К административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию своих несовершеннолетних детей привлечён 31 родитель (законный представитель), пять детей помещены в социальные учреждения, два – в учреждение здравоохранения.

Сотрудниками МО МВД России «Дедовичский» выявлена гражданка 1983 года рождения, которая во время её посещения находилась в состоянии алкогольного опьянения и надлежащий уход за несовершеннолетними не осуществляла. Двое несовершеннолетних помещены в отделение реабилитации Дедовичского района. Кроме того, сотрудниками МО МВД России «Дедовичский» выявлена гражданка Маркова 1981 года рождения, которая во время её посещения находилась в состоянии алкогольного опьянения и надлежащий уход за детьми не осуществляла. В итоге трое несовершеннолетних тоже помещены в отделение реабилитации Дедовичского района.

Сотрудниками ОМВД России по городу Великие Луки совместно с представителем органов опеки и попечительства выявлена гражданка 1985 года рождения, которая с сожителем злоупотребляла спиртными напитками, а по месту жительства не соблюдала необходимые санитарные условия. Двое несовершеннолетних помещены в детскую городскую больницу.

В рамках акции проведены общешкольные мероприятия и лекции для учащихся. В Пскове, Великолукском, Островском и Бежаницком районах сотрудники ПДН приняли участие в общешкольных родительских собраниях. Собравшихся проинформировали о возможности использования единого общероссийского телефона доверия. Сотрудниками ПДН отделения полиции по Куньинскому району МО МВД России «Великолукский» совместно с советником по воспитанию Куньинской средней общеобразовательной школы разработаны и распространены буклеты с информацией о едином общероссийском телефоне доверия и о детском телефоне доверия.