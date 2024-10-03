85 изображений Пушкина из фондов «Михайловского» отправятся в Чехов для экспозиции

21:31, 03 октября 2024, ПАИ

Более трети работ с юбилейной выставки «225. Галерея портретов А. С. Пушкина», которая экспонировалась в научно-культурном центре Пушкинского заповедника на протяжении полугода, в эти дни отправляется в город Чехов Московской области. Об этом сообщается в группе «Пушкинский заповедник» в соцсети «ВКонтакте».

85 изображений А. С. Пушкина из фондов музея будут представлены в Государственном литературно-мемориальном музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово» в музее «Усадьба Лопасня-Зачатьевское».

На выставке «Галерея портретов А. С. Пушкина» посетители увидят портреты Пушкина, разные как по технике исполнения, так и по времени написания. Наиболее ценные – прижизненные изображения: это гравюры Н. И. Уткина и английского художника Томаса Райта. Большую же часть портретов составляют работы художников XX–XXI вв. Среди авторов – П. П. Оссовский, В. А. Фаворский, А. И. Лактионов, М. Л. Шретер, Ю. И. Селиверстов, Ю. М. Игнатьев, Э. Х. Насибулин и другие.

В экспозиции будут представлены и произведения декоративно-прикладного искусства, в том числе портреты Пушкина на фарфоре, стекле, коже, ткани, дереве, бисерное шитьё, марки, почтовые конверты и карточки, значки, столь популярные во второй половине ХХ века, и памятные медали.