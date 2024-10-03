Вечер поэзии Геннадия Кононова пройдёт в псковской библиотеке

21:53, 03 октября 2024, ПАИ

Вечер поэзии Геннадия Кононова пройдёт в Псковской областной библиотеке имени В. Я. Курбатова. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

30 сентября 2024 года поэту Геннадию Кононову (1959–2004), исполнилось бы 65 лет. За свою недолгую жизнь он написал 18 прозаических текстов и около 2 000 стихотворений.

Доцент кафедры филологии, коммуникаций и русского языка как иностранного Вадим Андреев и студенты Псковского государственного университета подготовили программу, в которой расскажут о судьбе поэта, о его творчестве. В программе вечера – выступление университетской рок-группы «Отцы и дети». Прозвучат стихи и песни на стихи Геннадия Кононова.

Мероприятие состоится 7 октября в 18:15. Вход свободный.