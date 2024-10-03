Врач рассказала о вызываемых газировкой заболеваниях
Одна банка газировки содержит в среднем 35 граммов сахара – около шести чайных ложек. О вызываемых сладкими напитками заболеваниях рассказала врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух в интервью «Известиям».
Первое, что страдает при употреблении газировки, – зубы, отметил эксперт. Чрезмерное увлечение напитком может привести также к диабету, раку и подагре.
По словам гастроэнтеролога, потребление большого количества глюкозы также ассоциировано с развитием сердечно-сосудистых заболеваний, избыток сладкого негативно влияет на работу почек и приводит к появлению преждевременных морщин на коже.
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