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Общество

Врач рассказала о вызываемых газировкой заболеваниях

Одна банка газировки содержит в среднем 35 граммов сахара – около шести чайных ложек. О вызываемых сладкими напитками заболеваниях рассказала врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух в интервью «Известиям».

Первое, что страдает при употреблении газировки, – зубы, отметил эксперт. Чрезмерное увлечение напитком может привести также к диабету, раку и подагре.

По словам гастроэнтеролога, потребление большого количества глюкозы также ассоциировано с развитием сердечно-сосудистых заболеваний, избыток сладкого негативно влияет на работу почек и приводит к появлению преждевременных морщин на коже.

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