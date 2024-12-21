До +3 градусов ожидается в Псковской области 22 декабря

23:10, 21 декабря 2024, ПАИ

Облачная погода и мокрый снег ожидаются в Псковской области 22 декабря. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

На дорогах возможна гололедица. Будет дуть южный ветер со скоростью 6–11 метров в секунду. Температура воздуха по области в течение суток составит от 0 до +3 градусов. Атмосферное давление будет ниже нормы.

Ранее ПАИ выяснило статистику новогодней погоды в Пскове с 2013 года. Подробнее читайте здесь.