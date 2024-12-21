Кубок по рукопашному бою в честь Героя России Степана Журавлёва прошёл в Гдовском районе

21:38, 21 декабря 2024, ПАИ

Кубок Гдовского района по рукопашному бою в память о Герое России Степане Журавлёве и обо всех бойцах, погибших на СВО, прошёл в деревне Чернёво. Об этом пишет газета «Гдовская заря».



Фото: газета «Гдовская заря»



Фото: газета «Гдовская заря»



Фото: газета «Гдовская заря»



Фото: газета «Гдовская заря»



Фото: газета «Гдовская заря»









Десятки мальчиков и девочек, младшим из которых исполнилось шесть лет, приняли участие в соревнованиях. На мероприятии были как жители Гдова, так и псковичи. Глава сельского поселения «Чернёвская волость» Любовь Авдейчик поблагодарила родителей за то, что они прививают детям любовь к спорту и здоровому образу жизни.

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