«Зимний вечер романса» состоялся в Пскове

23:01, 21 декабря 2024, ПАИ

«Зимний вечер романса» прошёл в Псковской областной филармонии сегодня, 21 декабря, сообщает корреспондент ПАИ.

Авторскую концертную программу представили оперные солисты, лауреаты международных конкурсов Денис Беганский (бас) и Александр Фёдоров (тенор) из труппы Мариинского театра, Ирина Мулярчик (сопрано) из Санкт-Петербургского государственного театра музыкальной комедии.

Добавим, что программа была представлена в рамках цикла мероприятий «От романса до оперы», которые организует Псковская областная филармония при участии солистов Мариинского и Михайловского театров Санкт-Петербурга, Московского академического Музыкального театра имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко, проектов Культурного центра Елены Образцовой.