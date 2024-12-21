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Общество

«Зимний вечер романса» состоялся в Пскове

«Зимний вечер романса» прошёл в Псковской областной филармонии сегодня, 21 декабря, сообщает корреспондент ПАИ.

Авторскую концертную программу представили оперные солисты, лауреаты международных конкурсов Денис Беганский (бас) и Александр Фёдоров (тенор) из труппы Мариинского театра, Ирина Мулярчик (сопрано) из Санкт-Петербургского государственного театра музыкальной комедии.

Добавим, что программа была представлена в рамках цикла мероприятий «От романса до оперы», которые организует Псковская областная филармония при участии солистов Мариинского и Михайловского театров Санкт-Петербурга, Московского академического Музыкального театра имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко, проектов Культурного центра Елены Образцовой.

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