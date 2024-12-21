Футбольный союз запустил пятый сезон конкурса «Россия – футбольная страна»

23:19, 21 декабря 2024, ПАИ

Российский футбольный союз запустил пятый сезон конкурса «Россия – футбольная страна». Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по спорту.

Проект поощряет организаторов футбольных инициатив в регионах. В предыдущем сезоне в число призёров вошёл проект из Псковской области: «Мяч дружбы» занял третье место в номинации «Лучший проект для детей».

Заявки на конкурс принимаются до 9 февраля следующего года.

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