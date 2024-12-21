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Общество

11 иностранцев-нелегалов выдворили псковские полицейские из России

11 иностранцев-нелегалов выдворили псковские полицейские из страны. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Из Пскова их доставили в аэропорт Домодедово, откуда они вылетели авиарейсами в страны гражданской принадлежности за свой счёт. В следующий раз въехать на территорию РФ они смогут только через пять лет.

В пресс-службе также напомнили о необходимости соблюдения иностранными гражданами разрешённых сроков пребывания на территории страны.

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