11 иностранцев-нелегалов выдворили псковские полицейские из России

21:14, 21 декабря 2024, ПАИ

11 иностранцев-нелегалов выдворили псковские полицейские из страны. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Из Пскова их доставили в аэропорт Домодедово, откуда они вылетели авиарейсами в страны гражданской принадлежности за свой счёт. В следующий раз въехать на территорию РФ они смогут только через пять лет.

В пресс-службе также напомнили о необходимости соблюдения иностранными гражданами разрешённых сроков пребывания на территории страны.