11 иностранцев-нелегалов выдворили псковские полицейские из России
11 иностранцев-нелегалов выдворили псковские полицейские из страны. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Из Пскова их доставили в аэропорт Домодедово, откуда они вылетели авиарейсами в страны гражданской принадлежности за свой счёт. В следующий раз въехать на территорию РФ они смогут только через пять лет.
В пресс-службе также напомнили о необходимости соблюдения иностранными гражданами разрешённых сроков пребывания на территории страны.
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