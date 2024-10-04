Бенто-торты и букеты чаще всего дарят псковским педагогам на День учителя

12:08, 04 октября 2024, ПАИ

Что ученики чаще всего дарят педагогам на День учителя, выяснили аналитики «Авито. Услуг». Данные специально для ПАИ подготовила пресс-служба «Авито» по Северо-Западу.

За последний год спрос на доставку подарков для педагогов вырос на 28%. При этом мастера в данной категории стали предлагать их на 45% чаще.

Наиболее популярным подарком является букет цветов. В частности, с сентября прошлого года спрос на индивидуальный заказ букетов увеличился на 12%.

Помимо этого, педагоги на свой профессиональный праздник получают бенто-торты – спрос на них вырос на 27% за год. При этом предложение от кондитеров на приготовление бенто-тортов увеличилось на 37%.